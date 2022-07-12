بعد راحة قصيرة.. الوداد والفتح يستأنفان التداريب تأهبا لنصف نهائي كأس العرش

2022-07-12 / 12:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد راحة قصيرة، تراوحت مدتها بين ثلاث و أربعة أيام، يستأنف ناديي الفتح و الوداد الرياضيين تداريبهما تأهبا لمباراة نصف نهائي كأس العرش.

و قرر جمال السلامي استئناف تداريب الفتح الرياضي عشية اليوم الثلاثاء بعد أن منح لاعبيه ثلاث أيام كعطلة عيد الأضحى.

في المقابل، قرر وليد الركراكي عودة تداريب ناديه الوداد بداية من يوم غد بمركب بنجلون، و ذلك للاستعداد للمباراة الحاسمة التي ستجمعه بالفريق الرباطي.

هذا و برمجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباراة نصف النهائي بين الفتح و الوداد يوم الأربعاء 20 يوليوز بداية من الساعة الثامنة مساءا بالمركب الرياضي لفاس و الذي سيحتضن يوما قبل ذلك نصف النهائي الآخر و الذي سيجمع نهضة بركان بيوسفية برشيد.

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