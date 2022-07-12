فرنسا.. صلاح عبد السلام ورفاقه لم يستأنفوا قرار المحكمة

هبة بريس - وكالات

ذكرت تقاير إعلامية أن المدانين بهجمات باريس في عام 2015، لم يستأنفوا حكم قرار المحكمة.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن المدعي العام في باريس ريمي إيتز، فإن قرار المحكمة نهائي الآن.

في 29 يونيو، ذكرت قناة BFMTV أن جميع المتهمين في قضية هجمات نوفمبر الإرهابية في باريس قد أدينوا.

وحكم على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس عام 2015، بالسجن مدى الحياة.

وقال إيتز: “لم يستأنف أي من المتهمين العشرين”.

في 13 نوفمبر 2015، نفذت ثلاث مجموعات إرهابية سلسلة منسقة من الهجمات في باريس وضاحيتها المباشرة سان دوني.

وفجر ثلاثة إرهابيين “أحزمة ناسفة” في استاد فرنسا، حيث كانت تقام مباراة لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا. مجموعة أخرى (ثلاثة أشخاص على الأقل) هاجمت مقاهي ومطاعم في شرق باريس، وثلاثة آخرون أخذوا رهائن في قاعة حفلات باتاكلان. في المجموع ، قُتل 130 شخصًا في الهجمات وأصيب أكثر من 350.

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