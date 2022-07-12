تزامنا و العيد.. سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي يستنفر أمن البيضاء

2022-07-12 / 11:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شنت السلطات الأمنية في الثلاث أيام الماضية بعد من أحياء مدينة الدار البيضاء حملة واسعة النطاق على سارقي الأغطية الحديدية لبالوعات الصرف الصحي.

و تمكنت عناصر الأمن خلال هاته الحملة من توقيف عدد من الشباب كانوا بصدد نزع الأغطية الحديدية لبالوعات الصرف الصحي و التي يستعملونها عادة في “تشواط الريوس” بمناسبة عيد الأضحى.

كما ضبطت العناصر الأمنية عددا من البالوعات التي تمت إزالتها من مكانها في شوارع المدينة بحوزة بعض الأشخاص الذين يوهمون الجميع بكونهم يستعملونها في عملية “التشواط” بعيد الأضحى ثم يعمدون لبيعها كخردة حديدية فيما بعد.

هذا و تم تقديم عدد من الموقوفين أمام أنظار وكيل الملك، خاصة أن مثل هاته الأمور تعرض سلامة مستعملي الطريق للخطر و تتسبب سرقة أغطية البالوعات في عدد من حوادث السير بعضها مميت و بالأخص لراكبي الدراجات النارية بالفترات الليلية.

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‫3 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة إلا بالله
    قلة التربية وانعدام الحياء والجهل وراء مثل هذه الافعال الخسيسة

  3. لماذا ربط هذه الاحداث بالشعائر الدينية؟!!!!!!!
    لماذا لا تكتب الحقيقة تزامنا مع غلاء الاسعار، و رفض المسؤولين ايجاد حل،

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