الحسد يقتل!.. رابح ماجر ولخضر بلومي يرفضان الحضور لحفل “الكاف” بسبب تنظيمه في الرباط
كشفت تقارير صحفية جزائرية أن الثنائي رابح ماجر ولخضر بلومي، لاعبي منتخب الجزائر السابقين رفضا التواجد في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” المُقرر يوم 21 من الشهر الجاري، بسبب مكان الحفل.
ونقلت صحيفة ”النهار“ الجزائرية عن مصادر وصفتها بالمقربة من الثنائي أن سبب رفض رابح ماجر ولخضر حضور الحفل هو إقامته في العاصمة المغربية الرباط.
وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 يوليوز على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات « المغرب 2022 » والتي تنظم حاليا وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.
وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الإفريقية، علما أن الفترة المأخوذة في الاعتبار هي من شتنبر 2021 إلى يونيو 2022.
وأقيمت آخر نسخة من المسابقة في مصر سنة 2019 حيث وقع الاختيار على المهاجم السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة ، قبل أن تختفي المسابقة في السنتين المتتاليتين بسبب تفشي جائحة » كورونا « .
26 تعليقات
اهداف الرياضة النبيلة هو فتح ابواب التقارب والتعارف والمحبة والسلم الا ان عسكر الجزاير جعلوا منها ادات لتصريف الصراع والكراهية وتاجيج الخلاف.
منعهم العسكر من الحضور حتى لا يكتشفوا ما حققه المغرب من ملاعب و مؤسسات و معاهد رياضية. كما أن حضورهم من عدمه سواء . ديما مغرب.
يقول المتل المغربي الما والشطابة حتى القاع البحر
C EST EUX QUI PERDENT CETTE GRANDE CEREMONIE CAF AWARDS 2022 DANS LE GRAND TEHATRE DE RABAT.
ضاع نصف عمركم يا ماتجر ويابلومي كنتم ستران احسن
مسرح في العالم او من الاحسن
ان لا تحضرا حتى لا يضركم
خاطركما على تقدم المغرب وفن
عمارة المسرح
ربما منعهم العسكر و لا دليل على رفضهم الحضور .يجب الانتقاء الجيد للمصادر .صحيفة جزائرية لا تعتبر مصدر موثوق فيه. لا للفتنة بين الشعبين الشقيقين