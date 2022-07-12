الحسد يقتل!.. رابح ماجر ولخضر بلومي يرفضان الحضور لحفل “الكاف” بسبب تنظيمه في الرباط

2022-07-12 / 10:24
26
هبة بريس

كشفت تقارير صحفية جزائرية أن الثنائي رابح ماجر ولخضر بلومي، لاعبي منتخب الجزائر السابقين رفضا التواجد في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” المُقرر يوم 21 من الشهر الجاري، بسبب مكان الحفل.

ونقلت صحيفة ”النهار“ الجزائرية عن مصادر وصفتها بالمقربة من الثنائي أن سبب رفض رابح ماجر ولخضر حضور الحفل هو إقامته في العاصمة المغربية الرباط.

وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 يوليوز على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات « المغرب 2022 » والتي تنظم حاليا وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الإفريقية، علما أن الفترة المأخوذة في الاعتبار هي من شتنبر 2021 إلى يونيو 2022.

وأقيمت آخر نسخة من المسابقة في مصر سنة 2019 حيث وقع الاختيار على المهاجم السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة ، قبل أن تختفي المسابقة في السنتين المتتاليتين بسبب تفشي جائحة » كورونا « .

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
17

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد راحة قصيرة.. الوداد والفتح يستأنفان التداريب تأهبا لنصف نهائي كأس العرش

بعد راحة قصيرة.. الوداد والفتح يستأنفان التداريب تأهبا لنصف…

2022-07-12 / 12:15
Photo of مدرب يونايتد: “رونالدو ليس للبيع”

مدرب يونايتد: “رونالدو ليس للبيع”

2022-07-11 / 17:13
Photo of جوائز الكاف 2022.. أشرف حكيمي في القائمة النهائية

جوائز الكاف 2022.. أشرف حكيمي في القائمة النهائية

2022-07-11 / 12:39
Photo of عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة

عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة

2022-07-11 / 11:30
Photo of الجامعة تنفي التعاقد مع وليد الركراكي

الجامعة تنفي التعاقد مع وليد الركراكي

2022-07-10 / 10:03
Photo of نهائي ويمبلدون .. أنس جابر تخلف الموعد مع التتويج

نهائي ويمبلدون .. أنس جابر تخلف الموعد مع التتويج

2022-07-09 / 17:37
Photo of 30 ميدالية منها 10 ذهبيات حصيلة مشاركة المغرب في بطولات العالم لألعاب القوى

30 ميدالية منها 10 ذهبيات حصيلة مشاركة المغرب في…

2022-07-09 / 16:43
Photo of زياش: “سأكون المتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني”

زياش: “سأكون المتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني”

2022-07-09 / 10:08
Photo of قطر تمنع تناول الكحول داخل ملاعب كأس العالم

قطر تمنع تناول الكحول داخل ملاعب كأس العالم

2022-07-08 / 12:24
Photo of رسميا.. تعيين فوزي البنزرتي مدربا لفريق الرجاء الرياضي

رسميا.. تعيين فوزي البنزرتي مدربا لفريق الرجاء الرياضي

2022-07-08 / 10:43

‫26 تعليقات

  1. اهداف الرياضة النبيلة هو فتح ابواب التقارب والتعارف والمحبة والسلم الا ان عسكر الجزاير جعلوا منها ادات لتصريف الصراع والكراهية وتاجيج الخلاف.

  2. منعهم العسكر من الحضور حتى لا يكتشفوا ما حققه المغرب من ملاعب و مؤسسات و معاهد رياضية. كما أن حضورهم من عدمه سواء . ديما مغرب.

  5. ضاع نصف عمركم يا ماتجر ويابلومي كنتم ستران احسن
    مسرح في العالم او من الاحسن
    ان لا تحضرا حتى لا يضركم
    خاطركما على تقدم المغرب وفن
    عمارة المسرح

  6. ربما منعهم العسكر و لا دليل على رفضهم الحضور .يجب الانتقاء الجيد للمصادر .صحيفة جزائرية لا تعتبر مصدر موثوق فيه. لا للفتنة بين الشعبين الشقيقين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق