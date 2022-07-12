ناسا تنشر أولى صورة لأعمق نقطة في الكون بالألوان الكاملة

2022-07-12 / 09:23
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هبة بريس - وكالات

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا الدولية، ليل الإثنين-الثلاثاء، عن أعمق وأدق صورة، عالية الدقة، بالأشعة تحت الحمراء للكون، التي تم التقاطها على الإطلاق.

وتم عرض هذه الصور المرسلة عبر تلسكوب “جيمس ويب” الاثنين 11 يوليوز، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تظهر المجرات التي لم يتمكن البشر من رؤيتها سابقا.

وسيتم الكشف عن مزيد الصور والبيانات بالألوان الكاملة، اليوم الثلاثاء 12 يوليوز.

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‫23 تعليقات

  2. سبحان الله بهذاا ستكون ناسا ممثلة في علماءها سببا في اعتناق الكثير من البشر لدين الإسلام.

  3. هذه الأبحاث ستجعل الانسان يتأكد أن الأديان مجرد خرافات وصناعة بشرية وكلها مليئة بالأخطاء العلمية مثل الشمس التي تغرب في عين حمئة و كسونا العظام لحما. أخطاء جعلت العديد من المؤمنين يتخلون عن الاديان الخرافية

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