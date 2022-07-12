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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-12 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تنخفض درجات الحرارة مع استمرار طقس حار إلى جد حار بالغرب والسايس واللوكوس، وداخل المناطق الداخلية غرب مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، وكذا داخل سوس والأقاليم الجنوبية.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة قرب السواحل المحيط والواجهة المتوسطية، وقطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة الغربية، ومن المحتمل أن تمتد بالسايس الغرب والريف.

وستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الصغير والشمال الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية مع قطرات متفرقة، هذا إلى جانب تناثر حباب من الغبار في بعض المناطق الجنوبية الجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستهب الرياح نسبيا قوية بمنطقة البوغاز وجنوب مرتفعات الأطلس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة شرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 24 و31 درجة بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و24 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة فستعرف، خلال النهار، انخفاضا ضئيلا بالمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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