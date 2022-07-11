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أمريكا تبحث استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية

2022-07-11 / 23:29
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هبة بريس _ وكالات

قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث إمكانية رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية الأمريكية للسعودية، لكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على ما إذا كانت الرياض تحرز تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت ثلاثة مصادر قبل زيارة الرئيس بايدن للمملكة هذا الأسبوع أن عددا من كبار المسؤولين السعوديين حثوا نظرائهم الأمريكيين على التراجع عن السياسة المتمثلة في بيع أسلحة دفاعية فقط إلى المملكة، أكبر شريك خليجي لها، وذلك في عدة اجتماعات في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدران إن المداولات الأمريكية الداخلية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، مع عدم وجود قرار وشيك. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه لا توجد مناقشات جارية بشأن أسلحة هجومية مع السعوديين “حاليا”.

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