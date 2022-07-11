مأساة ثاني العيد..غرق ثلاثة شباب بقنطرة بولعوان هربا من الحر

محمد منفلوطي_ هبة بريس

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن ثلاثة شبان لقوا غرقا اليوم الاثنين، في حادثتين متفرقتين على مستوى قنطرة بولعوان وسد الدورات، فيما تم انقاذ شاب رابع بعد جهد جهيد.

وحسب ذات المصادر، فإن فرق الغطس تمكنت من انتشال جثتين فيما لازال البحث جار عن الثالث بمياه وادي أم الربيع على مستوى قنطرة بولعوان في الشريط الحدودي الذي يفصل بين اقليم سطات والجديدة بحضور عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية.

مأساة اليوم، تنضاف إلى مآسي أخرى عرفتها المنطقة في وقت سابق، وهو ما جعل العديد من المتتبعين والحقوقين ينددون بسياسة الاهمال التي تنهجها الجهات المعنية واهمالها للتنظيم والإرشاد بهذا المرفق الذي بات يهدد حياة البشر، مطالبين بضرورة تدبير هذا الشريط المائي الذي يفصل بين جماعتين قرويتين بإقليمين مختلفين ” بولعوان وجماعة امزورة” نظرا لموقعه الاستراتيجي الجذاب بجمال مناظره، لكنه معروف بخطورة التخييم والسباحة فيه ، فضلا عن الغياب التام لمرافق الراحة والارشاد عند ولوجه.

هذا ولازال مسلسل الغرق مستمرا، وتزداد خطورته ضراوته مع كل ارتفاع لدرجة الحرارة ومع كل عطلة صيف، حيث تجلب هذه المياه المغرية العشرات من الأسر والشباب الباحثين عن الاستجمام لينتهي المشهد غالبا بتسجيل خسائر فادحة في الأرواح لتبقى الأمهات الثكلى تندب حظها العاثر بفقدان فلذات الأكباد

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