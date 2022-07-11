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استشراء الفساد …المحامون الشباب يحتجون بالبيضاء

2022-07-11 / 20:59
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هبة بريس _ الرباط

دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء 13 يوليوز 2022، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تنديدا باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء.

وقال المحامون الشباب، إن هذه الوقفة تأتي “استجابة لنداء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وإيمانا بضرورة تفعيل الوسائل الاحتجاجية المشروعة للتنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون”.

كما دعت الفيدرالية “كل الإطارات المهنية إلى المشاركة في هذه الوقفة التي تعتبر محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة و سمو رسالة القضاء في مواجهة لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين”.

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‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    وفقكم الله في إقرار العدل وإنصاف المظلومين.

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