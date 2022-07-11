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إصابة العشرات باشتباك مسلح في تركيا

2022-07-11 / 19:12
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مكتب والي مدينة بطمان التركية، أمس الأحد، عن إصابة 54 شخصا، بينهم 5 بجروح خطيرة، في اشتباك مسلح بالبنادق والحجارة والعصي، في منطقة بشيري.

إصابة مئات الجزارين والمواطنين أثناء ذبح الأضاحي في تركيا

وفي بيان له، أفاد مكتب والي بطمان بأن “جدالا اندلع بين 7 عائلات ذات عداء قديم في قرية يونتوكيازي التابعة لناحية بشيري في حوالي الساعة الـ18.00 يوم أمس”، لافتا إلى “إصابة 54 شخصا، اثنان منهم بسلاح ناري، وواحد بأداة قطع، وأصيب الآخرون بالعصي والحجارة والقبضات”.

وأشار البيان إلى أن “قوات الدرك تدخلت في الحادث الذي وقع واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة في القرية وسيطرت على الوضع فور وقوع الشجار”.

وأوضح المكتب أنه “تم فتح تحقيق بشأن الحادث، وتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية من قبل الشرطة”.

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