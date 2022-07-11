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لاكروا : كنائس تنتشر داخل بيوت سرية في المغرب

2022-07-11 / 19:01
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هبة بريس

قالت صحيفة ” لاكروا” في مقال لها تحت عنوان “انتشار كنائس داخل بيوت سرية في المغرب ” إنه منذ عشرين عامًا تقريبا نشأت في المملكة مجتمعات إنجيلية صغيرة بفضل موجة من المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء واختاروا الاستقرار على تراب المملكة.

وتنقل الصحيفة عن يانيك باكالا وهو مهاجر افريقي مسيحي ينحدر من الكونغو برازافيل، قوله إن “الطائفة المسيحية الأفريقية من المهاجرين، لا تنسى الترحاب الذي حظيت به في المغرب، وأنها تصلي من أجل شعب المملكة، سواء كانوا مسيحيين أم لا!، كما يدعون بالبركة للمغرب، ولملكها المبارك أيضا!”.

وأوضحت الصحيفة أن يانيك باكالا وعددا من المسيحيين من أمثاله يمارسون شعائرهم في كنيسة تسمى “كنيسة إلوهيم” أقيمت في إحدى الشقق في الطابق الأخير من عمارة في حي شعبي في شارع يعقوب المنصور بالرباط، تحت إشراف القس الكاميروني ديدييه نجيكاب، وكل من يصلون في كنيسته ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء.

وتشير الصحيفة إلى أن كنيسة إلوهيم هي واحدة من مئات “الكنائس المنزلية” الإنجيلية التي ظهرت في المغرب على مدار العشرين عامًا الماضية مع ترحيب المغرب بالطلاب أو العمال أو المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فقد استقروا في أحياء الطبقة العاملة في المدن المغربية الكبرى

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‫4 تعليقات

  1. ايها الضالون،الم،يقل الله في كتابه العزيز ان الدين عند الله الاسلام،الم يقل كذلك،ومن يبتغ،غير الاسلام دينا فلن يقبل منه صدق ربنا،وخالقنا وخسر،المسيحيون،واليهود، والله يمهل ولايهمل ايها الاغبياء اف منكم ومن امثالكم،

  3. يرحب المغرب بكل الديانات والثقافات وهذا ما جعله أرضا خصبة تتعايش فيها مذاهب وديانات مختلفة.

  4. * لكم دينكم و لي دين. الناس أحرار في ما يختارون . و لن نجبر أحداً على شيء ما .

    * أما المغاربة الأقحاح ، من الصعب أن يغيروا دينهم أو مذهبهم ، ربما يسهل عليهم

    أن يكونوا لا دينيين أو علمانيين .

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