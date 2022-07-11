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الإفراج عن معتقلي الحراك بالجزائر .. “المندبة كبيرة والميت فار “

2022-07-11 / 18:39
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هبة بريس _ ع عياش

تغنى النظام الجزائري برغبة الرئيس تبون في خلق مصالحة وهدنة مع المعارضة اي كان نوعها غير ان ذلك لم يكن سوى كلام فضفلض ستؤكده الأرقام .

المحاكم الجزائرية سجت أقل حصيلة للإفراج عما يعرف بمعتقلي الرأي في البلاد ما يعني تضاءل الأمل في الأوساط الحقوقية
اذ لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثمانية أشخاص بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال،

ويرى حقوقيون بالجزائر ان الإكتفاء بالعدد اعلاه يفسر عدم وجود إرادة لإطلاق سراح المعتقلين خصوصا بعض الأسماء التي تتهم اطراف في النظام بالفساد وتجويع الشعب .

ويرى مراقبون ان الإكتفاء بالعدد اعلاه يعني عدم وجود عزيمة من طرف السلطة لفتح صفحة جديدة في إطار مبادرة لم الشمل المعلن عنها، والتي قيل فيها إن يد الرئيس ممدودة للجميع من أجل تقوية الجبهة الداخلية للبلاد

وتؤكد ارقام تتاولتها جهات حقوقية يتأكد وجود 303 معتقلين رأي في الجزائر، منهم 5 نساء، 3 محامين، 3 صحافيين، نشطاء سياسيون وحقوقيين، طلبة جامعيون، وهم من جميع أطياف المجتمع ومن مختلف الأعمار.

وتم إيداع 652 مواطنا على الأقل الحبس من أصل أكثر من 7445 اعتقالا، بينما تذكر منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالجزائر في تقاريرها أن هناك نحو 270 معتقل رأي تدعو السلطات باستمرار للإفراج عنهم

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