إسبانيا تشتري الغاز الروسي أكثر من الغاز الجزائري

هبة بريس

قللت إسبانيا من اعتمادها على الغاز الجزائري بعد الأزمة الدبلوماسية التي تلت قيام حكومة بيدرو سانشيز بإعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء

وأكد هذا القول أرقام واردات الغاز الخاصة بشهر يونيو الأخير اذ تأكد أن كميات الغاز الروسي تفوقت لأول مرة على نظيرتها الجزائرية.

واقتنت اسبانيا شحنات لإنتاج الكهرباء بما يعادل 8752 جيغاوات في الساعة من موسكو، في مقابل 7763 جيغاوات في الساعة من الجزائر، وبذلك أصبح الغاز الروسي يمثل 24,4 في المائة من إجمالي إمدادات هذه المادة في السوق الإسباني، في حين اكتفت الجزائر بـ21,6 في المائة على الرغم من استمرار أنبوب الغاز المتوسطي الرابط مباشرة بين البلدين في العمل.

ويسجل أن إسبانيا خفضت اعتمادها على الغاز الجزائري إلى 29 في المائة عوض 60 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما أصبحت تعتمد بشكل أكبر على إمدادات الغاز المسال القادم من الولايات المتحدة التي تضاعفت بنسبة قاربت 392 في المائة

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