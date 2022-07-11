إسبانيا.. تشريح جثة رئيس أفريقي بسبب “ملابسات” حول وفاته

هبة بريس - وكالات

أجرى خبراء الطب الشرعي في إسبانيا تشريحًا لجثة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس بناءً على طلب ابنته التي تعتقد أن والدها ربما يكون قد قُتل.

وتوفي خوسيه إدواردو دوس سانتوس في مستشفى في برشلونة في 8 يوليو، ويُذكر أنه قضى الأيام الأخيرة في غيبوبة بعد السكتة القلبية.

وأكد متحدث باسم محكمة برشلونة أنه تم منح الإذن بتشريح الجثة في اليوم الذي توفي فيه دوس سانتوس، وقال محامو ابنته لوكالة الأنباء الفرنسية، البوم الإثنين، إنه قد “تم بالفعل إجراء تشريح للجثة، لكن النتائج لم تُعرف بعد”.

وتتهم ابنة دوس سانتوس شيزي دوس سانتوس، زوجة الرئيس الراحل، آنا باولا، وطبيبها الشخصي بمحاولة القتل.

كما تزعم وجود صلة بين آنا باولا والحكومة الحالية في أنغولا، والتي يُزعم أنها اضطهدت أشخاصًا من حاشية الزعيم السابق.

ويشير بيان عائلة دوس سانتوس أيضًا إلى ضغوط من الحكومة الأنغولية لإعادة الرفات إلى الوطن في أقرب وقت ممكن لدفنها هناك، وفي غضون ذلك، ووفقًا لشيزي دوس سانتوس، فقد أراد والدها أن يُدفن في برشلونة، حيث يعيش منذ عام 2019.

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