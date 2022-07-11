صورة تعبيرية

إسبانيا.. تشريح جثة رئيس أفريقي بسبب “ملابسات” حول وفاته

2022-07-11 / 14:59
0
هبة بريس - وكالات

أجرى خبراء الطب الشرعي في إسبانيا تشريحًا لجثة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس بناءً على طلب ابنته التي تعتقد أن والدها ربما يكون قد قُتل.

وتوفي خوسيه إدواردو دوس سانتوس في مستشفى في برشلونة في 8 يوليو، ويُذكر أنه قضى الأيام الأخيرة في غيبوبة بعد السكتة القلبية.

وأكد متحدث باسم محكمة برشلونة أنه تم منح الإذن بتشريح الجثة في اليوم الذي توفي فيه دوس سانتوس، وقال محامو ابنته لوكالة الأنباء الفرنسية، البوم الإثنين، إنه قد “تم بالفعل إجراء تشريح للجثة، لكن النتائج لم تُعرف بعد”.

وتتهم ابنة دوس سانتوس شيزي دوس سانتوس، زوجة الرئيس الراحل، آنا باولا، وطبيبها الشخصي بمحاولة القتل.

كما تزعم وجود صلة بين آنا باولا والحكومة الحالية في أنغولا، والتي يُزعم أنها اضطهدت أشخاصًا من حاشية الزعيم السابق.

ويشير بيان عائلة دوس سانتوس أيضًا إلى ضغوط من الحكومة الأنغولية لإعادة الرفات إلى الوطن في أقرب وقت ممكن لدفنها هناك، وفي غضون ذلك، ووفقًا لشيزي دوس سانتوس، فقد أراد والدها أن يُدفن في برشلونة، حيث يعيش منذ عام 2019.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. رئيسة الوزراء الفرنسية تواجه تصويتا لحجب الثقة

لأول مرة.. رئيسة الوزراء الفرنسية تواجه تصويتا لحجب الثقة

2022-07-11 / 14:21
Photo of الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة في نونبر

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة…

2022-07-11 / 10:45
Photo of وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

2022-07-11 / 10:24
Photo of فرق الإطفاء تنجح في احتواء “حريق ضخم” جنوب فرنسا

فرق الإطفاء تنجح في احتواء “حريق ضخم” جنوب فرنسا

2022-07-10 / 22:44
Photo of بريطانيا ترسل 6 مقاتلات للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع السويد وفنلندا

بريطانيا ترسل 6 مقاتلات للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة…

2022-07-10 / 21:38
Photo of الكاميرون.. مصرع 13 شخصا في حادثة سير

الكاميرون.. مصرع 13 شخصا في حادثة سير

2022-07-10 / 20:05
Photo of سريلانكا: المحتجون يقررون احتلال القصور الرئاسية حتى رحيل قادة البلاد

سريلانكا: المحتجون يقررون احتلال القصور الرئاسية حتى رحيل قادة…

2022-07-10 / 19:02
Photo of فتاة في ربيعها الـ25 تصبح نائبة وزير في أوكرانيا

فتاة في ربيعها الـ25 تصبح نائبة وزير في أوكرانيا

2022-07-10 / 15:06
Photo of إسرائيل تعلق على رحلة بايدن المرتقبة من مطارها إلى السعودية مباشرة

إسرائيل تعلق على رحلة بايدن المرتقبة من مطارها إلى…

2022-07-10 / 12:40
Photo of بعد فرار رئيس سريلانكا.. الشعب يمارس الرياضة في قصره!

بعد فرار رئيس سريلانكا.. الشعب يمارس الرياضة في قصره!

2022-07-10 / 12:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق