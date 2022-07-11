جريمة بشعة تهز سلا يوم العيد.. شخصين يقتلان شابا والأمن يتدخل

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا بتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة العصابات بنفس المدينة، يوم أمس الأحد، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى دخول المشتبه فيهما في خلاف مع الضحية، فجر الأحد بحي “الشيخ المفضل” بمدينة سلا، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض هذا الأخير لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب في وفاته لاحقا بالمستشفى المحلي.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما تباعا بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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