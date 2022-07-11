لأول مرة.. رئيسة الوزراء الفرنسية تواجه تصويتا لحجب الثقة

2022-07-11 / 14:21
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هبة بريس - وكالات

تواجه رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أول تصويت لسحب الثقة في البرلمان، اليوم الاثنين، برعاية المعارضة اليسارية المتشددة.

وستتم مناقشة الاقتراح المقدم من حزب فرنسا غير الخاضعة (LFI)، ولكن من غير المتوقع تمريره، حيث تعد بورن رئيسة حكومة أقلية، ما جعلها عرضة لمثل هذه الأصوات، لكن أحزاب معارضة أخرى استبعدت دعم مبادرة إسقاطها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قام بتعيينها في ماي قبل شهر من الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها حزب الوسط الحاكم أغلبيته.

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