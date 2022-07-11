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ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية تهريب كمية كبيرة من وحدات الكشف السريع عن كورونا

2022-07-11 / 11:50
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، يوم الأحد 10 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لبضائع أجنبية خاضعة لمبررات الأصل تتمثل في 8.860 وحدة من الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19.

وقد مكنت إجراءات المراقبة الحدودية من ضبط سيارة مرقمة بالخارج مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة عن حجز 8.860 وحدة من اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19 المهربة.

وقد تم إخضاع سائق هذه المركبة المغربي الجنسية، والبالغ من العمر 44 سنة، لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين المفترضين فيه.

ويأتي إحباط هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، ورصد كل عمليات التهريب والترويج غير المشروع للمواد الطبية والصيدلانية وتلك المستعملة في الكشف عن فيروس كوفيد-19.

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