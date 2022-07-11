عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة

2022-07-11 / 11:30
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هبة بريس - وكالات

وصل الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتهي عقده في 30 يونيو مع برشلونة، ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، إلى كتالونيا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي لمدة عامين، حسب ما أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ووصل ديمبيلي، الأحد، إلى مطار “إل برات” في برشلونة قادماً على متن طائرة خاصة، للاجتماع بالمعنيين ووضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد.

وبعد شهرين من المفاوضات اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي ببقاء بطل مونديال 2018 في صفوف الـ “بلاوغرانا” بصفقة جديدة لمدة عامين، على أن يتم الإعلان رسمياً عن التوقيع في الأيام المقبلة، حسب ما أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

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