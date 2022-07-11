مجلس جهة كلميم يصادق على إتفاقيات سوسيو اقتصادية تهم ساكنة الجهة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

صادق مجلس جهة كلميم- واد نون، برسم أشغال دورته العادية لشهر يوليوز، على عدد من الاتفاقيات والمشاريع السوسيو- اقتصادية.

وبعد تقديم عرض تركيبي حول وضعية الموارد المائية بالجهة، صادق أعضاء مجلس الجهة، خلال أشغال هذه الدورة، التي ترأستها مباركة بوعيدة، رئيسة المجلس، بحضور والي الجهة، على اتفاقية للشراكة من أجل إنجاز برنامج لإحداث سدود صغرى وبحيرات تلية على مستوى الجهة.

كما تدارس المجلس وصادق على اتفاقية خصوصية للشراكة من أجل إنجاز برنامج 2022-2024 لتزويد المراكز والدواوير بالجهة بالماء الصالح للشرب، وكذا على ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون.

ووافق على اتفاقية شراكة خاصة بتربية الأحياء المائية بالجهة، المنبثقة عن عقد برنامج بين الدولة والجهة 2021-2023، وعلى اتفاقية شراكة وتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، حول تهيئة وتجهيز وتدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية.

وتدارس المجلس وصادق على اعتمادات الاتفاقية الخاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز وتأطير المراكز الصحية والمستشفيات بالجهة، في إطار تنزيل عقد برنامج بين الدولة والجهة 2023-2021، والتي تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر مارس 2022.

كما تدارس المجلس وصادق على اتفاقيات للشراكة تهم تنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز وتأطير المراكز الصحية والمستشفيات بأقاليم الجهة عبر اقتناء وحدات طبية متنقلة من أجل تنظيم قوافل طبية داخل تراب جهة كلميم واد نون، وعلى اتفاقية شراكة لدعم وبلورة برنامج القوافل الطبية لفائدة ساكنة تراب جهة كلميم واد نون، واتفاقية شراكة متعلقة بإحداث وتفعيل آلية دعم ومواكبة تسريع وتطوير المقاولات السياحية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا بجهة كلميم واد نون.

وتدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة من أجل النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة، وعلى اتفاقية شراكة من أجل النهوض بالقطاع الرياضي على مستوى جهة كلميم واد نون، وعلى اتفاقية التعاون والشراكة بين الجهة وجامعة الأخوين بإفران في مجال التكوين والتأطير والبحث العلمي.

وصادق المجلس على اتفاقية إطار من أجل الشراكة والتعاون بين مجلس جهة كلميم- واد نون ومجلس جهة مراكش- آسفي، وعلى اتفاقية شراكة بين جهة كلميم واد نون والمؤسسة المغربية للطالب تتعلق بإنجاز برنامج للتكوين والمواكبة لفائدة الشباب بالجهة.

وانكب المجلس أيضا على تدارس والمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس جهة كلميم- واد نون، وعلى البت في عريضة مرفوعة إلى المجلس في شأن إحداث مركز الحماية الاجتماعية والوساطة الأسرية بكلميم.

يشار إلى أن مجلس جهة كلميم- واد نون عقد، في نفس اليوم، جلسة ثانية خصصت لطرح الأسئلة الكتابية الواردة على رئاسة مجلس الجهة والإجابة عليها.

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