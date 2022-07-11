من الصحراء المغربية.. ايفانكا ترامب تنشر صورة وتعلق “المغرب”

هبة بريس - الرباط

تقضي إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفقها زوجها عطلة في المغرب.

ونشرت ايفانكا ترامب، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لها في المغرب، ومن ضمنها صورة في الصحراء المغربية مرتدية زي الملحفة ومعلقة عليها بالقول “المغرب”.

ولقيت صورة ايفانكا تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء المغاربة الذين رحبوا بها بالمملكة، والنشطاء الأجانب الذين أشادوا بجمالية المغرب وكرم أبنائه.

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