من الصحراء المغربية.. ايفانكا ترامب تنشر صورة وتعلق “المغرب”

2022-07-11 / 09:49
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هبة بريس - الرباط

تقضي إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفقها زوجها عطلة في المغرب.

ونشرت ايفانكا ترامب، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لها في المغرب، ومن ضمنها صورة في الصحراء المغربية مرتدية زي الملحفة ومعلقة عليها بالقول “المغرب”.

ولقيت صورة ايفانكا تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء المغاربة الذين رحبوا بها بالمملكة، والنشطاء الأجانب الذين أشادوا بجمالية المغرب وكرم أبنائه.

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‫14 تعليقات

  1. شكرآ لابنت الرئيس العظيم و الشجاع ترامب ، ومرحبا بك في بلدك الثاني المغرب، ونتمنى أن ينتصر ابوكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عاشت الأخوة المغربية الإسرائيلية، عاشت جمهورية القبائل حرة مستقلة ، وعاشت حركة الازواد من اجل تحرير الأراضي المحتلة من طرف جمهورية حزب العسكر الجزائرية، الى الجحيم يا جمهورية العسكر البوخروبية التي لازالت تعيش بأفكار المعسكر الشيوعي الالحادي، ولازالت حبيسة الستينات من القرن الماضي.

  2. ألف مرحبا بعائلة الرئيس ترامب في كل بقع المغرب من السعيدية مرورا بطنجة الى لكويرة .

  3. عائلة ترامب هي عائلة راءعة ومتحضرة..لكن البساطة لا تغيب عنها…تحية لترامب رجل امريكا القوي وعاءلته الراءعة.

  4. مليار ونصف مليار مرحبا بك يا ايفانكا نجلة فخامة الرئيس الامريكي الذي اعترف بمغربية الصحراء ومرحبا بزوجك في الصحراء المغربية وفي المملكة كلها من طنجة الى الكويرة

  5. مرحبا بك وبجميع عائلتك في بلدك المغرب.
    وبلغ سلام المغاربة الحار إلى والدك السيد ترامب الذي يكن له الشعب المغربي كل التقدير والإحترام.

  7. يستقطب المغرب سياحا من كل الطبقات ومن كل الدول لما حضي به من سمعة طيبة في مجال السياحة.

  8. جذب المغرب لأبناء زعماء الدول لتمضية عطلهم يبين مستوى المكانة المرموقة التي حضي بها في مجال السياحة والأمن.

  9. ابفانكامرحب بها في كل المغرب شمالا وجنوبا شرقا وغرببا الكل ممتن لموقب السيد ترامب الشجاع اعترافه التاريخي بمغربية الصحراء القضيه الأولي لكل الشعب المغربي قاطبة اعتراف تاريخي يسجل بمداد مندهب ومحبته تزور مزحب لها فيبلدها المغرب متمني لها عطلة ممتعه برفقة زوجها حللتم اهلا وسهلا وكل ايوا المغاربه بيتكم

  10. جذب المغرب لأبناء زعماء الدول لتمضية عطلهم علامة على السمعة المرموقة التي حضي بها المغرب في مجال الأمن والسياحة.

  14. مرحبا بكم أصدقاء المغرب في صحراءنا ونثمن شجاعتكم لاعترافكَم بمغربية الصحراء

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