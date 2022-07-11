ثاني أيام التشريق.. حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات الثلاث

2022-07-11 / 09:35
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هبة بريس - وكالات

واصل حجاج بيت الله الحرام مع زوال شمس الإثنين ثاني أيام التشريق، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في مشعر مِنى.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، بدأ الحجاج اليوم ثاني أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 ذي الحجة)، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر (السبت)، وأيام التشريق الثلاث (الأحد، الإثنين، الثلاثاء) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس، فيما أجازت بعض الفتاوى الرمي قبل الزوال.

وإذا رمى الحاج الجمرات أول وثاني أيام التشريق (الأحد والإثنين)، يجوز له الانصراف من مِنى إن كان متعجلاً، وتسمى تلك الحالة “النفرة الأولى”، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق)، شرط أن يخرج من مِنى قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

وفي اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق يوم غد الثلاثاء هذا العام، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، بعد ذلك يغادر مِنى إلى مكة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضي الحُجاج هذه الأيام في مشعر مِنى، وتُعرف أيضًا بـ”الأيام المعدودات”.

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