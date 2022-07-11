خلال مشاجرة.. مهاجر مغربي يجهز على مواطنه في إيطاليا

2022-07-11 / 09:20
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

شهدت مدينة ليندينارا في مزرعة مغمورة في ريف بإقليم روفيغو شمالي شرق إيطاليا، على مستوى طريق كامينيولا باسا رقم 2 ، على بعد خطوات قليلة من قناة أديجيتو الإيطالية، الليلة الماضية، حادثاً مأساوياً تمثل في جريمة قتل راح ضحيتها مهاجر مغربي يبلغ من العمر 30سنة.

وكشفت مصادر مطلعة أن خلاف نشب مشاجرة لأسباب غامضة تعرض على إثرها الشاب المغربي الذي يدعى قيد حياته ع- ع لهجوم من طرف شخص يحمل الجنسية المغربية بدوره ، اقترب منه ، ووجه له ضربة قوية لم تفلح تدخلات الفريق الطبي في إنقاذ حياته.

وحسب ذات المصدر، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في إنتظار إخطار عائلته وتقرر إخضاعها للتشريح وقد تم فرار الجاني إلى وجهة غير معلومة حيث لازال يخضع للتحقيق وقد صدرت في حقه برقية بحث على الصعيد الدولي تحت إشراف المدعي العام.

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