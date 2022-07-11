طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الاثنين، أن تظل الأجواء حارة فوق السهول الشمالية والوسطى بالجنوب-الشرقي للبلاد وداخل سوس، وكذا بالأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، كثيفة نوعا ما ومصحوبة بكتل ضبابية وبأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل الأطلسية وبالواجهة المتوسطية.

وستهم سحب شيئا ما غير مستقرة مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا جنوب المنطقة الشرقية، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد محليا، هذا إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة شرق الأقاليم الجنوبية داخل منطقة الشياضمة وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 24 و30 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستتأرجح ما بين 17 و23 درجة بالمنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وبالسواحل الأطلسية.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا ضئيلا بالمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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