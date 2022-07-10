مندوبية التخطيط : آثار جسيمة لكورونا على المساواة بين الجنسين داخل الأسر

2022-07-10 / 23:24
0
هبة بريس -

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يمكن أن يكون لوباء كوفيد – 19 آثار جسيمة على المساواة بين الجنسين داخل الأسر، سواء أثناء الحجر الصحي أو أثناء الخروج منه.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2022، الذي يتم الاحتفال به في 11 يوليوز من كل سنة، أنه فيما يتعلق بتوزيع الأعمال المنزلية (مطبخ، غسل الأواني، وغسل الملابس، …)، تقضي المرأة 6 مرات أكثر من الوقت مقارنة مع الرجل في هذه الأعمال.

وأشارت المندوبية إلى أن المرأة تقضي 45 دقيقة إضافية من الأعمال المنزلية مقارنة مع اليوم العادي قبل الأزمة، مبرزة أن متوسط الوقت اليومي المخصص للأعمال المنزلية بلغ 4 ساعات و27 دقيقة للنساء مقابل 45 دقيقة لنظرائهن من الرجال.

ومن ناحية أخرى، أصبح العديد من الرجال أكثر انخراطا في الأعمال المنزلية من ذي قبل كما تولوا بعضا من مسؤولية رعاية الأطفال.

وقد أظهر البحث أن ما يقرب من 45 في المائة من الرجال شاركوا في الأعمال المنزلية مقابل 13,1 في المائة سنة 2012. ويعد الرجال الأكثر انخراطا في الأعمال المنزلية الذين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي (51 دقيقة)، والذين ينتمون إلى20 في المائة من الأسر الأكثر ثراء (ساعة و4 دقائق).

بالإضافة إلى ذلك، ساهم ما يقرب من واحد من كل خمسة رجال (19,3 في المائة) في الأعمال المنزلية لأول مرة أثناء الحجر الصحي.

ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أنه كان للأزمة الصحية تداعيات سلبية متعددة على حياة الأسر، لا سيما الجوانب المتعلقة بتوزيع المهام بين النساء والرجال ومواكبة الأطفال وتعليمهم.

وأضافت أن ما يقرب من 8,4 في المائة من المغاربة أفادوا بوجود خلافات زوجية حول تقاسم الأعمال المنزلية، بزيادة بلغت 63 في المائة من ذي قبل، كما أن 12 في المائة من أولياء أمور الأطفال في سن التمدرس، أفادوا، بوجود خلافات زوجية حول الدعم المدرسي للأطفال.

وأبرزت المندوبية أن المخاوف المالية تشكل مصدرا للتوتر والنزاع الزوجي لأكثر من واحد من كل خمسة من المغاربة (22 في المائة)، بزيادة بلغت 72 في المائة من ذي قبل، مشيرة إلى أن أعلى النسب سجلت بين الشباب دون سن 24 (28 في المائة)، والعاطلين (26 في المائة)، والأزواج الذين يتوفرون على أطفال (26 في المائة).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة انذارية : موجة حرارة ما بين 40 و 48 درجة مرتقبة من الاثنين إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة

نشرة انذارية : موجة حرارة ما بين 40 و…

2022-07-10 / 21:01
Photo of تدبير الهجرة: الشراكة المتجددة بين الرباط وبروكسيل تعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي

تدبير الهجرة: الشراكة المتجددة بين الرباط وبروكسيل تعزز مكانة…

2022-07-10 / 20:45
Photo of عائلات معتقلي “حراك الريف ” يضربون عن الطعام في يوم عيد الأضحى

عائلات معتقلي “حراك الريف ” يضربون عن الطعام في…

2022-07-10 / 20:32
Photo of نجل الأمير مولاي رشيد يخطف الأنظار أثناء أداء صلاة عيد الأضحى

نجل الأمير مولاي رشيد يخطف الأنظار أثناء أداء صلاة…

2022-07-10 / 19:38
Photo of مندوبية التخطيط : الأزمة الصحية تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة

مندوبية التخطيط : الأزمة الصحية تتسبب في خسائر اقتصادية…

2022-07-10 / 19:30
Photo of الزيادة في سعر تقطيع الاضاحي عند الجزارين يثير إستياء المواطنين

الزيادة في سعر تقطيع الاضاحي عند الجزارين يثير إستياء…

2022-07-10 / 18:47
Photo of المغرب يرصد 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يرصد 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022-07-10 / 18:10
Photo of الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد ومعه ابن مولاي رشيد لأول مرة

الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد ومعه ابن مولاي…

2022-07-10 / 16:07
Photo of إصابات كورونا .. الخارجية الأمريكية تصدر تحديثا يخص المغرب

إصابات كورونا .. الخارجية الأمريكية تصدر تحديثا يخص المغرب

2022-07-10 / 15:32
Photo of الرجال بجوار النساء.. تحذير “صلاة العيد” يتكرر في مصر

الرجال بجوار النساء.. تحذير “صلاة العيد” يتكرر في مصر

2022-07-10 / 14:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق