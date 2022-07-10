فرق الإطفاء تنجح في احتواء “حريق ضخم” جنوب فرنسا

هبة بريس - وكالات

أعلن جهاز الإطفاء الفرنسي، أمس السبت، السيطرة على حريق ضخم أتى على 650 هكتارا في جنوب فرنسا وأجبر عددا من السكان على إخلاء منازلهم.

وكان جهاز الإطفاء قد نشر في منطقة غار في جنوب فرنسا 950 إطفائيا تؤازرهم طائرات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال المتحدث باسم الجهاز الكولونيل إريك أغرينييه، أمس السبت، إن “مرحلة الخطر انتهت. في الوقت الراهن تم احتواء الحريق. ما يعني أننا لا نعتقد أنه لا يزال من الممكن أن يتمدد”.

ولا يزال نحو 520 إطفائيا منتشرين في المنطقة الواقعة على بعد 90 كيلومترا إلى الشمال من مونبلييه وسواحل البحر المتوسط، وفقا للمتحدث ذاته.

وقال إن الوحدات ستواصل احتواء الحريق، ومراقبته لتجنب مخاطر تفاقمه مع تخطي الحرارة 30 درجة مئوية، ومع احتمال أن تؤججه الرياح وانخفاض الرطوبة.

واندلع الحريق، الذي وصفته فرق الاستجابة الطارئة بأنه “ضخم”، بقرب قرية بوردزاك وأجبر سكان بيساج المجاورة وغيرها من القرى على إخلاء منازلهم ليلة الخميس الماضي.

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