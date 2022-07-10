مراجعات فكرية وراء العفو الملكي عن متهمين بالإرهاب بالمغرب
هبة بريس - وكالات
أفادت وزارة العدل المغربية، أمس السبت، بأن الملك محمد السادس، أصدر بمناسبة عيد الأضحى عفوه السامي عن نحو ألف شخص، بينهم محكومون في قضايا الإرهاب بعد مراجعتهم لمواقفهم الفكرية.
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن العفو الملكي شمل 979 شخصا، بينهم 11 سجيناً من المحكومين في قضايا التطرف، “بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب”.
ويأتي العفو الملكي على السجناء المحكومين في قضايا الإرهاب بعد نحو شهرين على صدور أمر ا بالعفو على مجموعة أخرى من الأشخاص المحكومين في القضايا نفسها بمناسبة عيد الفطر.
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9 تعليقات
على المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ان تكون حريصة أشد الحرص ومتتبعة لكل صغيرة وكبيرة للمشتبهين بهم في التطرف الفكري والديني ..
يجب إعادة النظر في هذا العفو الملكي الذي يوزع في السجون ووزارة العدل هي المسؤولة الأولى ..
ان الله غفور رحيم ونتمنى عدم العود المتطرفة افكارهم ..
وجب تطبيق الشريعة التي أمر بها الله عز وجل ولن يتجرأ كائن على السرقة أو اعتراض سبيل الأبرياء أو القتل فبمجرد تنفيذ العقوبة على البعض ستحد الجريمة والسرقة.
يجب إعادة إدماج المتطرفين حتى يتاكد من خلوهم من التطرف وإعادة تأهيلهم في المجتمع ..
على إدارة السجون ان تخضع المتطرفين اولا للا خصائين في الطب النفسي للتأكد من سلامة عقولهم ..
اللهم أحفظ بلدنا و اجعله آمنا يا رب العالمين. تحية لرجال الامن اينما كانوا..
نحمد الله على نعمة الأمن التي نعيشها في بلادنا و نطلب من الله دوام هذه النعمة وان يحفظها من الزوال..
في ظل بطالة الشباب و تفشي الجهل يبقي الشباب المغربي ضحية سهلة لاي تيار زائف يظهر له في مستقبل…