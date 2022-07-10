بريطانيا ترسل 6 مقاتلات للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع السويد وفنلندا

2022-07-10 / 21:38
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الأحد، إرسال ست مقاتلات إلى السويد وفنلندا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

وأكد والاس في تصريح صحفي أن نشر الطائرات البريطانية وهي أربع مقاتلات من طراز (تايفون) ومقاتلتان من طراز (إف 35) جاء بناء على طلب كلا البلدين وهو “يظهر التزام المملكة المتحدة بتعزيز القدرات الدفاعية الجماعية”.

وأوضح أن الهدف من التدريبات العسكرية هو السماح للقوات الجوية للبلدان الثلاثة بتعزيز قدرتها على العمل جنبا إلى جنب، مضيفا أن مثل هذه العمليات تسلط الضوء على “تصميمنا على تعزيز تلك الشراكة وضمان أن تعمل قواتنا معا بسلاسة”.

وشدد والاس على أن “فنلندا والسويد شريكان دفاعيان مهمان”، مشيرا إلى أن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيجعل التحالف أقوى.

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