نشرة انذارية : موجة حرارة ما بين 40 و 48 درجة مرتقبة من الاثنين إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة

2022-07-10 / 21:01
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هبة بريس - متابعة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 40 و 48 درجة) ابتداء من يوم غد الاثنين إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 46 و 48 درجة، ابتداء من بعد يوم غد الثلاثاء إلى الخميس، بكل من سيدي سليمان، وسيدي قاسم، وطاطا، وتارودانت، وأسا الزاك، وسمارة.

وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة، يوم غد الاثنين، بكل من وزان، فاس، مكناس، مولاي يعقوب، تاونات، الحاجب، سيدي سليمان، سيدي قاسم، الخميسات، الفقيه بن صالح، بني ملال، خريبكة، خنيفرة، بن سليمان، النواصر، برشيد، سطات، سيدي بنور، اليوسفية، قلعة السراغنة، شيشاوة، رحامنة، مراكش، الرشيدية، زاكورة، طاطا، تارودانت، أسا-زاك، سمارة، وكذا سلا، تمارة-الصخيرات، القنيطرة، العرائش، كلميم، أسفي، الصويرة، وأوسرد وواد الذهب.

وتابعت المديرية في النشرة نفسها، من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة، ابتداء من بعد يوم غد الثلاثاء إلى الخميس، بكل من وزان، فاس، تاونات، صفرو، الحاجب، مولاي يعقوب، مكناس، الخميسات، خريبكة، خنيفرة، بني ملال، فقيه بن صالح، بن سليمان، سيدي بنور، سطات، برشيد، رحامنة، اليوسفية، مراكش، قلعة السراغنة، شيشاوة، زاكورة، وكذا سلا، تمارة-الصخيرات، القنيطرة، العرائش وكلميم.

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