عائلات معتقلي “حراك الريف ” يضربون عن الطعام في يوم عيد الأضحى

2022-07-10 / 20:32
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هبة بريس - الرباط

تخوض عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي و”احداث الحصينة “بالمغرب، إضرابا عن الطعام، لمدة 24 ساعة، عشية وصبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، كخطوة رمزية تضامنا مع المعتقلين .

وبحسب بلاغ صادر عن عائلات وأصدقاء معتقلي الرأي من هذه الخطوة الرمزية ” الهدف الأساسي من هذه المبادرة التي تمتد من يوم السبت 9 يوليوز على الساعة 14:00 إلى يوم الأحد 10 يوليوز على الساعة 14:00، في المشاركة بشكل رمزي في المحنة التي يعيشها المعتقلون، وتضامنًا مع الأسر المحرومة من أبنائها، والتي تشعر بمرارة الفراق بشكل خاص أيام الأعياد”.

وتروم المبادرة أيضًا إلى تنبيه المسؤولين عن محنة المعتقلين، إلى الأسى وألم عائلاتهم في يوم المحبة والوئام والصلح.

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