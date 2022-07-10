الكاميرون.. مصرع 13 شخصا في حادثة سير

2022-07-10 / 20:05
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هبة بريس - وكالات

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم إثر اصطدام شاحنة بحافلة في جنوب غرب الكاميرون، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة أن الحادث الذي وقع على طريق كومبا-مويوكا السريع في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، وقع على إثر فقدان سائق الشاحنة السيطرة على مركبته التي اصطدمت بحافلة كانت تقل 30 راكبا في منطقة بومبي باكوندو.

وذكر مسؤولون أن عدة أشخاص أصيبوا ونقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى محلي.

وتشير الشرطة، إلى أن الحوادث المميتة شائعة الحدوث في الكاميرون بسبب القيادة المتهورة، وسوء حالة الطرق.

وتقدر وزارة النقل بأن 1500 شخص يلقون مصرعهم في حوادث السير كل عام في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا.

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