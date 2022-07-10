نجل الأمير مولاي رشيد يخطف الأنظار أثناء أداء صلاة عيد الأضحى

هبة بريس - الرباط

خطف الأمير مولاي أحمد نجل الأمير مولاي رشيد الأضواء ، في أول ظهور له بصورة رسمية رفقة والده، أثناء أداء صلاة عيد الأضحى .

وأدى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 10 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 10 يوليوز 2022، صلاة عيد الأضحى المبارك.

وظهر الملك محمد السادس بصحة جيدة بعد عودته من فرنسا وتعافيه من فيروس كورونا ، حيث أدى صلاة العيد في اجواء تم الالتزام فيها بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

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