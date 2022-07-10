طنجة..اندلاع حريق باجزناية وتدخل طائرات “الكنادير ” لاخمادها

2022-07-10 / 18:43
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هبة بريس - مكتب طنجة

اندلع حريق مهول اليوم الأحد بغابة “الفرنساوي ” بتراب جماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة .

وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة الدخان وسط الغابة المذكورة، وانتشار السنة النيران بفعل هبوب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال أول أيام عيد الأضحى .

واستنفر الحريق السلطات المحلية ومعها طائرات الكنادير التي تم تسخيرها لاخماد الحريق .

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‫2 تعليقات

  1. المرجو العمل على مراجعة المقال قبل نشره على الموقع، تفاديا للأخطاء المطبعية الكثيرة

  2. بعض الحرائق ان لم نقل اغلبها في طنجة تكون مفتعلة من طرف مافيا الاستلاء على العقارات و اصحاب التجزئات السرية و المخططات الاستحوادية!! خصوصا بجزناية نوينويش و غابات الصلوقية و ما جاورها..طنجة تحتاج حملة ضد مافيا العقارات و خصوصا اولائك الذين فاحت روائح الفساد من …

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