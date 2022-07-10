طنجة..اندلاع حريق باجزناية وتدخل طائرات “الكنادير ” لاخمادها

هبة بريس - مكتب طنجة

اندلع حريق مهول اليوم الأحد بغابة “الفرنساوي ” بتراب جماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة .

وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة الدخان وسط الغابة المذكورة، وانتشار السنة النيران بفعل هبوب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال أول أيام عيد الأضحى .

واستنفر الحريق السلطات المحلية ومعها طائرات الكنادير التي تم تسخيرها لاخماد الحريق .

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