طنجة..اندلاع حريق باجزناية وتدخل طائرات “الكنادير ” لاخمادها
هبة بريس - مكتب طنجة
وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة الدخان وسط الغابة المذكورة، وانتشار السنة النيران بفعل هبوب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرار بشكل كبير خلال أول أيام عيد الأضحى .
اندلع حريق مهول السوم الأحد بغاية “الفرنساوي ” بتراب جماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة .
وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة الدخان وسط الغابة المذكورة، وانتشار السنة النيران بفعل هبوب رياح الشرقي وارتفاع درجة الحرار بشكل كبير خلال أول أيام عيد الأضحى .
واصتنفر الحريق السلطات المحلية زمعها طائرات الكنير التي تم نشخيرها لاخماد الحريق .
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