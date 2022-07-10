الزيادة في سعر تقطيع الاضاحي عند الجزارين يثير إستياء المواطنين
ع اللطيف بركة : هبة بريس
في أولى خطوات توجه مواطنين بعد عملية نحر اضاحي العيد، الى الجزارين من أجل عملية تقطيعها كيف جرت العادة كل عيد أضحى.
وكشف مواطنون لجريدة ” هبة بريس” أن الكثير من الجزارين قد رفعوا تسعيرة التقطيع الى أكثر من النصف، دون معرفة الاسباب وراء تلك الزيادات.
وأضافت مصادر الجريدة أن بعض الجزارين باتوا يطلبون من زبناىهم أداء 100 درهم من أجل تقطيع أضحية العيد، بعد زيادة النصف مقارنة مع العام الماضي التي تتراوح ما بين 40 الى 50 درهما.
وعلق فايسبوكيون بسخرية على تلك الزيادة بقولهم : ” أن كل شيء عرف زيادة بقى غير تقطيع الاضاحي”. ولعل أن هذه الزيادات لن تمر مرور الكرام من خلق مشاحنات بين الزبناء و الجزارين، وكل الامل ان لا يحدث تشابك لخطر وجود أسلحة بيضاء عند الجزارين مع أقمصة بيضاء .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
7 تعليقات
حملة نقطع خروفي مع عائلتي واوليداتي
من حق الجزار أن يطلب أي مبلغ يريد من أجل تقطيع الخروف، لأن من يدهب بالخروف للجزار من أجل تقطيعه إنسان مترف ويريد الافتخار فلماذا يشتكي من الغلاء
Les voleurs du peuple ne ratent aucune occasion pour molester les gens et demander des frais incompréhensibles et non logiques. Ce ne sont pas des personnes qui aiment être des
Gens correct vis avez d’eux mêmes et d’Allah .
100c etait l annee derniere cette annee je sais pas combien pour le transport du mouton c est 150 dhs de Temara a Sale et 25 dhs pour bruler la tete
بنادم يقطعو الراسو ويتهنى
كلشي زاد فالثمن باغين يستغلو هاذ الايام
اوا تاهوما كيسترزقو الله ولاكن يراعيو شوية