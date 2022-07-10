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المغرب يرصد 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022-07-10 / 18:10
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هبة بريس -

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1120 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 3073 شخص، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و581 ألف و411 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و349 ألف و149 شخصا، مقابل 24 مليون و862 ألف و264 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 4866 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و241 ألف و967 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و205 ألف و017 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (421)، والدار البيضاء سطات (279)، ومراكش آسفي (130)، وفاس مكناس (76)، وطنجة تطوان الحسيمة (73)، والشرق (47)، وسوس ماسة (37)، وبني ملال خنيفرة (21)، ودرعة تافيلالت (16)، وكلميم واد نون (12)، والداخلة وادي الذهب (7)، وجهة العيون الساقية الحمراء (1).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالتين بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من طنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة وكلميم واد نون.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 20 ألف و794 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 150 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.9 في المائة.

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