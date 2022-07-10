الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد ومعه ابن مولاي رشيد لأول مرة

2022-07-10 / 16:07
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هبة بريس _ الرباط

قام أمير المؤمنين الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد، اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.

واحتراما للتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، أبى الملك إلا أن يؤدي صلاة العيد بدون خــُـطبة، كسائر أفراد الشعب المغربي.

وظهر الملك محمد السادس لأول مرة في نشاط رسمي بصفته أميرا للمؤمنين وهو يؤدي صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الأحد، بعد غياب بسبب إصابته بفيروس كورونا وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

وحضر لصلاة ولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد وميز هذا الظهور حضور ابن مولاي رشيد لأول مرة

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تعليق واحد

  1. حفظ الله عاهلنا المفدى و أيده بنصره و أقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و شد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة

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