إصابات كورونا .. الخارجية الأمريكية تصدر تحديثا يخص المغرب

2022-07-10 / 15:32
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هبة بريس _ الرباط

اصدر القسم الخاص بالسفر لدى وزارة الخارجيةالأمريكية، تحديثا جديدا يخص المغرب بعد ارتفاع اصابات كورونا حيث وضع المملكة في قائمة البلدان التي تسجل “مستوى عال من إصابات فيروس كورونا المستجد”، وهو ما يتوجب على المسافر توخي الحذر

ونصحت الخارجية الأمريكية بضرورة أن يكون المسافر مطعما ضد فيروس كوفيد-19 عند دخول المملكة المغربية كإجراء وقائي ضد احتمالية التعرض للإصابة بهذا الفيروس في المغرب.

و أبقت الجهة اعلاه المغرب في قائمة اللواء الأصفر، الذي يفترض أن يتخذ المسافر احتياطات قبل السفر، ولم تدرجه في قائمة اللواء البرتقالي الذي تنصح فيه بإعادة النظر في السفر أو اللواء الأحمر الذي تنصح فيه بعدم السفر نهائيا.

، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أعلنت يوم أمس السبت عن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2974 أشخاص، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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