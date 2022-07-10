فتاة في ربيعها الـ25 تصبح نائبة وزير في أوكرانيا

2022-07-10 / 15:06
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن، آنا سيرغييفا، البالغة من العمر 25 عاما، والتي لم تعمل أبدا في القطاع العام من قبل، تم تعيينها نائبة لوزير التكامل الأوروبي في الحكومة الأوكرانية.

ووفقا لتقارير إعلامية أوكرانية فإن راتبها يبلغ 68600 هريفنا شهريا، أي أعلى بمرتين ونصف من راتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي البالغ 28000 هريفنا.

كما تم توضيح أنه قبل توليها منصبها، قامت بإدارة “Service Revizor” لمدة ثلاث سنوات، والتي كانت تعمل بشكل خاص في تقديم المشورة بشأن الأنشطة التجارية، وتقديم الخدمات لمصففي الشعر وصالونات التجميل.

أوضحت وزارة السياسة الاجتماعية أن سيرغييفا شاركت بنشاط في الأنشطة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، وعملت على مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والمسنين.

الدولار يساوي اليوم 29.4 هريفنا

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