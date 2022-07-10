لقاء بين بين وزير الخارجية السوداني وسفير المغرب

2022-07-10 / 14:10
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة أن لقاء تم يوم الخميس 07 يوليوز، بين وزير الخارجية السوداني وسفير المملكة المغربية بالسودان، بطلب من الأخير .

وأضافت ذات المصادر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن اللقاء جاء بطلب من السفير المغربي، عكس ما تم الترويج له من طرف بعض المنابر الجزائرية المعروفة بمعاداتها للمغرب والتي تحدثت عن استدعاء السفير المغربي من طرف وزير الخاجية السوداني على خلفية أحداث مليلية.

وكشفت ذات المصادر، أنه على العكس من ذاك فقد تم التطرق إلى المستوى المتميز الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها وتعزيز ها في جميع المجالات.

واسترسلت ذات المصادر، مؤكدة تنويه وزير الخارجية السوداني بالمقاربة الإنسانية التي تنهجها المملكة المغربية لتدبير ملف الهجرة بحكمة وتبصر.

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