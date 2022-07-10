This aerial view shows Egyptian Muslims performing the Eid Al-Adha morning prayer outside al-Sedik mosque in the north-eastern suburb of the capital Cairo, on July 9, 2022. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

الرجال بجوار النساء.. تحذير “صلاة العيد” يتكرر في مصر

2022-07-10 / 14:08
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت دار الإفتاء في مصر تنويها قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى، السبت، بعدم جواز تأدية الرجال والنساء الصلاة في صف واحد.

وتحت عنوان “تنويه مهم بخصوص صلاة العيد”.. نشر حساب دار الإفتاء المصرية على فيسبوك أن صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد من دون حاجز أو فاصل تعد صريح على قواعد الشرع (لا يجوز).

وأضاف الحساب أن الصلاة بتلك الطريقة تعد أيضا تعديا على قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

بينما أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عددا من “محظورات العيد”، كان بينها أنه “لا تجوز صلاة النساء إلى جوار الرجال في صلاة العيد”.

وفيما أظهرت صور عدة التزام المصلين “بتوجيهات” دار الإفتاء، تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات أخرى لصلاة العيد تظهر رجالا بجوار النساء، مع تعليقات تنتقد الظاهرة بالأغلب.

ومنذ سنوات تتداول مواقع التواصل في مصر صورا لصلاة العيد في الخلاء، تظهر رجالا يصلون بجوار النساء، على عكس ما يجري بالصلوات العادية التي يفصل فيها بين الجنسين.

وقبل 3 أعوام، على سبيل المثال، نشرت صحيفة “اليوم السابع” أن دار الإفتاء المصرية “جددت تنبيهاتها بخصوص صلاة العيد.

وأضافت دار الافتاء “لا يجوز”، حفاظا على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء فى الأماكن العامة.

وفي عام 2018 أيضا نشرت بوابة “الوطن” التحذير ذاته بالنص تقريبا.

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