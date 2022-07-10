Demonstrators rest in the garden at the Prime Minister's residence on the following day after demonstrators entered the building, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 10, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

غموض يسيطر على سريلانكا بعد فرار الرئيس من قصره

2022-07-10 / 11:57
1
هبة بريس _ الرباط

لا يزال الوضع غامضا في سريلانكا، الأحد، حيث وافق الرئيس، غوتابايا راجابكسا، على الاستقالة هذا الأسبوع، بعد إجباره على الفرار من قصره الذي اجتاحته الحشود في أعقاب تظاهرات ضخمة في كولومبو بسبب الأزمة الكارثية التي ضربت البلاد.

وحثت الولايات المتحدة، الأحد، زعماء البلاد المستقبليين على “العمل بسرعة” لإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتدهورة “بما في ذلك نقص الكهرباء والغذاء والوقود”، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

وجاء في تصريح متلفز لرئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندا أبيواردانا، أن “الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 يوليو لـ”ضمان انتقال سلمي للسلطة”.

واستقال شخصان مقربان من الرئيس، وهما رئيس الخدمة الصحفية، سوديوا هيتياراشي، ووزير الإعلام، باندولا غوناوردانا، الذي استقال أيضا من منصبه على رأس الحزب الرئاسي.

ودعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، التالي في خلافة راجابكسا، على الفور إلى اجتماع طارئ للحكومة بحثا عن “حل سريع” للأزمة، داعيا قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى هذا الاجتماع.

وأبدى استعداده للتنحي لإفساح المجال أمام حكومة وحدة وطنية، لكن هذا الموقف لم ينجح في تهدئة المحتجين الذين اقتحموا منزل رئيس الوزراء وأضرموا النار فيه.

وتمكن الرئيس راجابكسا، 73 عاما، من الفرار قبل دقائق من دخول مئات من المتظاهرين قصره، الذي كان مخصصا عادة لحفلات الاستقبال ولكنه انتقل إليه في أبريل بعد اقتحام منزله الخاص.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين الغاضبين الذين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة انذارية : موجة حرارة ما بين 40 و 48 درجة مرتقبة من الاثنين إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة

نشرة انذارية : موجة حرارة ما بين 40 و…

2022-07-10 / 21:01
Photo of تدبير الهجرة: الشراكة المتجددة بين الرباط وبروكسيل تعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي

تدبير الهجرة: الشراكة المتجددة بين الرباط وبروكسيل تعزز مكانة…

2022-07-10 / 20:45
Photo of عائلات معتقلي “حراك الريف ” يضربون عن الطعام في يوم عيد الأضحى

عائلات معتقلي “حراك الريف ” يضربون عن الطعام في…

2022-07-10 / 20:32
Photo of نجل الأمير مولاي رشيد يخطف الأنظار أثناء أداء صلاة عيد الأضحى

نجل الأمير مولاي رشيد يخطف الأنظار أثناء أداء صلاة…

2022-07-10 / 19:38
Photo of مندوبية التخطيط : الأزمة الصحية تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة

مندوبية التخطيط : الأزمة الصحية تتسبب في خسائر اقتصادية…

2022-07-10 / 19:30
Photo of الزيادة في سعر تقطيع الاضاحي عند الجزارين يثير إستياء المواطنين

الزيادة في سعر تقطيع الاضاحي عند الجزارين يثير إستياء…

2022-07-10 / 18:47
Photo of المغرب يرصد 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يرصد 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022-07-10 / 18:10
Photo of الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد ومعه ابن مولاي رشيد لأول مرة

الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد ومعه ابن مولاي…

2022-07-10 / 16:07
Photo of إصابات كورونا .. الخارجية الأمريكية تصدر تحديثا يخص المغرب

إصابات كورونا .. الخارجية الأمريكية تصدر تحديثا يخص المغرب

2022-07-10 / 15:32
Photo of الرجال بجوار النساء.. تحذير “صلاة العيد” يتكرر في مصر

الرجال بجوار النساء.. تحذير “صلاة العيد” يتكرر في مصر

2022-07-10 / 14:08

تعليق واحد

  1. نتمنى للوزير الأول المغربي الفرار او الاستقالة قبل فوات الأوان!؟ 14 سنة بوزارة الفلاحة والصيد بدون نتيجة والمغرب الأسود لم يكن اخضرا قط ..؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق