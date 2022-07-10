حركة بيئية تحذر من “كارثة تلويث الموارد المائية”

هبة بريس

دعت حركة مغرب بيئة 2030 المصالح الحكومية والمسؤولة عن التدبير المحلي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفادي تفاقم ؤ، عبر حسن تدبير قنوات الصرف الصحي وخاصة التي تقذف مباشرة في مجاري الوديان.

ودعت من جهة ثانية المواطنين للتعامل بمسؤولية ومواطنة مع الثروة المائية النادرة جدا من حيث استهلاك الماء الشروب وتدبير المخلفات الصلبة والسائلة للأضحية.

وأشارت المنظمة إلى أن جل وديان المغرب في صحة بيئية حساسة وتنذر بالقلق ومصباتها منسدة في غالبيتها، وما يزيد من هشاشة الوضعية وارتفاع الخطورة من حيث التداعيات الصحية للمواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0