الملك محمد السادس يؤدي “صلاة العيد”

2022-07-10 / 11:27
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هبة بريس _ الرباط

أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 10 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 10 يوليوز 2022، صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأخذا بعين الاعتبار استمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة وباء كوفيد 19، فقد حرص جلالة الملك، حفظه الله، على أن يؤدي هذه الصلاة، في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام لهذه التدابير.

إثر ذلك، قام صاحب الجلالة بنحر أضحية العيد، اقتداء بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما قام الإمام بنحر الأضحية الثانية.

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‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير حفظ الله ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله والمغاربة في كل مكان والامة الاسلاميه

  2. أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى أعاده الله على ملكنا محمد السادس بالخير ودوام الصحة والعافية

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