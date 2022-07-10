مقتل 14 شخصا جراء حادث إطلاق نار في حانة بجنوب إفريقيا

2022-07-10 / 11:16
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هبة بريس _ وكالات

أفادت قناة “eNCA” بمقتل 14 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع في حانة بضواحي مدينة يوهانسبورغ بجمهورية جنوب إفريقيا.
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مقتل شخصين في إطلاق نار في موقف سيارات سوبر ماركت بالولايات المتحدة

وأضافت القناة أن الحادث وقع ليلة السبت على الأحد في ضاحية سوويتو للمدينة، مشيرة إلى أنه أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة.

من جهتها نقلت وكالة “أ ف ب” عن الشرطة المحلية أن رجال الأمن سجلوا مقتل 12 شخصا في مكان الحادث، فيما توفي أثنان آخران لاحقا متأثرين بجروحه

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