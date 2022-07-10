عدد من الوزراء يقدمون استقالاتهم في سريلانكا في ظل تفاقم الأزمة السياسية

هبة بريس _ وكالات

قدم عدد من الوزراء في سريلانكا الأحد استقالاتهم، بعد ساعات من عرض الرئيس ورئيس الوزراء تقديم استقالتيهما لتهدئة المتظاهرين الغاضبين من طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية.

وقد قدم ما لا يقل عن أربعة وزراء استقالاتهم كما من المقرر أن يتبعهم عدة وزراء آخرين، بحسب ما قاله مسؤول حكومي بدون الافصاح عن أسماء الوزراء.

ومازال المئات من المتظاهرين يستمرون في احتلال المقر الرئاسي للرئيس ومكتب رئيس الوزراء في العاصمة كولومبو.

وقالت الشرطة إنه تم حرق المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه السبت، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم.

وقد أبلغ الرئيس جوتابايا راجاباكسا رئيس البرلمان بنيته التنحي عن منصبه في 13 تموز/ يوليو الجاري، في حين عرض رئيس الوزراء استقالته، ولكن لم يحدد موعد لها.

وتشهد سريلانكا احتجاجات منذ نيسان/ أبريل الماضي، حيث تفاقمت المصاعب الناجمة عن نقص الوقود والغاز والأدوية والاسمدة والغذاء في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

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