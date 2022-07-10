الجامعة تنفي التعاقد مع وليد الركراكي

هبة بريس _ الرباط

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خبر التعاقد مع المدرب وليد الركراكي، لتدريب المنتخب الوطني.

وجاء في بلاغ نشرته الجامعة مساء السبت على موقعها الرسمي، أنها “تنفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن التعاقد مع المدرب وليد الركراكي لتدريب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم”.

وأكدت أن “السيد وحيد خليلوزيتش هو المدرب الحالي للمنتخب الوطني المغربي

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