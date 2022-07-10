الجامعة تنفي التعاقد مع وليد الركراكي

2022-07-10 / 10:03
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هبة بريس _ الرباط

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خبر التعاقد مع المدرب وليد الركراكي، لتدريب المنتخب الوطني.

وجاء في بلاغ نشرته الجامعة مساء السبت على موقعها الرسمي، أنها “تنفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن التعاقد مع المدرب وليد الركراكي لتدريب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم”.

وأكدت أن “السيد وحيد خليلوزيتش هو المدرب الحالي للمنتخب الوطني المغربي

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‫2 تعليقات

  1. لسي وليد الركراكي ماشي جاهز باش يكون مدرب المنتخب الوطني و لا حتى شي منتخب اخر . لانه ما عندوش الكاريزما ولا تجربة ديال مدرب وطني . يمشي يزيد يخدم في التدريب مع شي فرق كبييييييرة اخرى . و الوداد ماشي مقياس

  2. التواصل هو مفتاح النجاح .الكريزما يتمتع بها أي لاعب محترف وخاض العديد من المقابلات كلاعب للمنتخب الوطني. والمدرب الوطني يمتلك شيءا آخر
    وهو الاهم وهي الروح الوطنية .وبمدرب وطني يصبح الفريق الوطني وطنيا ماءة في الماءة.التجربة تأتي مع الممارسة .لنتركهم يمارسون أولا وسنرى.

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