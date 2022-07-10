هذه هي الطرق الممكنة لتخزين لحم أضحية العيد بشكل أفضل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يحتفل المغاربة كغيرهم من الشعوب المسلمة بأجواء عيد الأضحى المبارك لعام 2022 ، في ظروف أقل إحترازا من العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، مما سبمكن العائلات من إستعادة أجواء الطهي بشكل جماعي.

غير أن هذه السنة تخيم أجواء حارة، والتي تصادف أيام عيد الأضحى ، تتجدد الشكوك في سلامة لحم أضحية العيد المخزن، جريدة ” هبة بريس” ستقدم لقراءها أفضل الطرق لحماية لحم اضحية العيد وكذلك إرشادات تجنب الكثيرين عدم الإصابة بتسمم غذائي.

1 – ضبط درجة الحرارة

أول الاشياء التي قد تؤثر في لحم الأضحية ، هي مدى جودة طريقة تخزينه، ويختلف ذلك باختلاف قدرة العائلات أو الأفراد، عن مدى معرفتهم بتلك التأثيرات كيف ذلك ؟؟؟

ينمو نوعان من البكتيريا في الطعام:

الأولى هو البكتيريا المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء، وصنفتها وزارة الزراعة الأميركية (USDA) بأنها الأخطر، لأنها تنمو بسرعة في اللحوم غير المبردة جيدا، ولا يمكن اكتشافها من خلال شكل اللحم ولونه ومذاقه ورائحته.

النوع الثاني هو بكتيريا التلف، التي تنمو وتلتهم اللحم، فتغير شكله ومذاقه ورائحته، ومع ذلك من غير المرجح أن تصيبك بالأمراض.

قد يحدث ذلك عند تخزين اللحم على خارج مجمد الثلاجة، في درجة حرارة أكثر من 4 درجات مئوية، أو عند انقطاع التيار الكهربائي وأنت خارج المنزل، لذا من المهم التحقق من درجة حرارة الثلاجة، وضبطها على أقل من 4 درجات.

تحتوي بعض الثلاجات على موازين حرارة مدمجة لقياس درجة حرارتها الداخلية، أما إذا لم تكن تلك الخاصية بثلاجتك، فاحتفظي بمقياس درجة حرارة الأجهزة داخل الثلاجة لمراقبة درجة الحرارة وأنت خارج المنزل، وتذكري أنه يجب عدم تناول الأطعمة المحفوظة في درجة حرارة أعلى من 4 درجات بعد أكثر من ساعتين.

2 – كيس بلاستيكي أم ورق؟

تأتي اللحوم في ورقة الجزار عادة، لكن معظمنا يتخلص من الورق، وينقل اللحوم إلى كيس بلاستيكي محكم الغلق لتقليل تعرضها للهواء، ومنع عصارتها النيئة من تلويث الأطعمة الأخرى. تلك وجهة نظر منطقية، لكنها ليست الأفضل؛ فورق الجزار يعدّ رائعا للثلاجة، وهو مخصص لتخزين اللحوم لبضعة أيام على الأرفف من دون قلق.

إذا كنت تريدين تجميد اللحم، فأسقطي الحزمة الورقية المغلفة بإحكام في كيس محكم الغلق أو في أكياس التجميد، لتقليل التعرض للهواء والرطوبة.

لا يلزم استخدام جهاز تفريغ الهواء لتجميد اللحوم بأمان، ومع ذلك فإن عزل الرطوبة يساعد بالتأكيد في الحفاظ على مذاق اللحوم وطراوتها مدة أطول، فتبقى كأنها طازجة، ويمكنك تفريغ الهواء باستخدام الضغط أو الحرارة أو غمر الكيس في إناء به ماء.

3 – اللحم على رف الثلاجة

يمكن الاحتفاظ باللحم المفروم سواء كان لحم عجل أو ضأن، أو مسلوقا أو مطبوخا على رف الثلاجة من يوم إلى يومين، أما اللحم الطازج غير المفروم، مثل المكعبات والشرائح، فيبقى على الرف سليما بين 3 و5 أيام، وتبقى مشتملات الذبيحة من لسان وكلى وكبد وقلب آمنة على الرف بين يوم ويومين فقط، ويمكن تناول الحساء أو “اليخنات” قبل مرور 4 أيام من حفظها على الرف.

4 – اللحم في المجمد

يمكنك تجميد اللحوم بأمان إلى نحو عام، فوفقا لإرشادات التجميد وسلامة الأغذية، فإن تجميد اللحوم عند -18 درجة مئوية يثبط نشاط الميكروبات مثل البكتيريا والخمائر والعفن ويبطئ نشاط الإنزيمات التي تحلل اللحم.

تختلف قطع اللحم في مدة بقائها سليمة في المجمد؛ فيبقى اللحم المفروم البقري والضأن والبتلو والهمبورغر ويخنة اللحم ومشتملات اللحم من الكبد والكلى من 3 إلى 4 أشهر في المجمد، وتحتفظ شرائح اللحم والمكعبات بسلامتها بين 4 أشهر و12 شهرا، أما الضلوع (الريش) فلا يفضل تجميدها لأنها لا تتجمد كليا.

5 – لثلاجة

يمكنك تجميد اللحوم بأمان إلى نحو عام وفقا لإرشادات التجميد وسلامة الأغذية

تكرار تجميد اللحم وذوبانه

يمكن وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة أو يمكن تبريده بسرعة في حمام ثلج أو ماء بارد قبل وضعه في الثلاجة، لكن هل يمكن تجميد اللحم الذي ذاب تجمده؟

من المهم تحديد خطة طهي الأسبوع لتفادي ذلك الموقف، وجمّدي أي قطعة لن تستخدميها لأسابيع لزيادة مدة صلاحيتها، واكتبي التاريخ على عبوة اللحوم عند وضعها في المجمد، لكن عندما تتغير الخطط فجأة، لا تهدري اللحم الذي ذاب ببطء على رف الثلاجة (الطريقة السليمة لإذابة تجمد اللحم)، ولا بأس بوضعها في الثلاجة مرة أخرى لتوفيرها ليوم آخر.

رغم بساطة الأمر، هناك احتمال حدوث تدهور طفيف في الجودة، ويرجع ذلك إلى فقدان الرطوبة، أما إذا كان ذلك ممكنا، فاطهي اللحم فورا، وجمديه مطبوخا بالكامل، للاحتفاظ بطراوته.

6 – فك تجميد الثلاجة

لا تتطلب معظم الثلاجات والمجمدات اليوم فك التجميد يدويا، ومع ذلك لا تزال هناك وحدات في السوق وفي المنازل تسمح بتراكم الصقيع وتتطلب إزالة الجليد بشكل دوري. عند إخراج الطعام من “الفريجدير” لإذابة التجميد وإيقاف تشغيل الثلاجة، من المهم الحفاظ على برودة اللحم المبرد أو تجمده إذا كان مجمدا. وللقيام بذلك، ضعي اللحم في مبرد آخر أو قومي بتعبئته في صندوق من الورق المقوى أو البلاستيك السميك، وغطيه ببطانيات للعزل، ثم أعيديه بعد الانتهاء، واستعدي بأشهى وصفات لحم أضحية العيد لتجمعات عائلتك المقبلة.

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