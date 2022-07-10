تركيا.. إصابة أكثر من 5 آلاف جزار بجروح بسبب “أضاحي العيد”

هبة بريس _ وكالات

أصيب أكثر من 5 آلاف جزار بجروح خلال موسم الأضاحي في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “ديميرورين”.

وقالت الوكالة إنه “تم إدخال 5102 جزار مبتدئ” في مختلف المناطق إلى المستشفى.

وأضافت أنه “في اليوم الأول من عيد الأضحى، قام جزارون مبتدئون أرادوا ذبح أضاحيهم بأنفسهم بملء خدمات الطوارئ في المستشفيات هذا العام أيضا”.

وتابعت أنه “باستثناء اسطنبول، أصيب 5 آلاف و102 جزار بأدوات القطع أو ضربات الحيوانات أثناء ذبح الأضاحي في جميع أنحاء تركيا”.

ونشرت الوكالة صورا لجزارين جرحى في حسابها على تويتر، وتنوعت إصاباتهم بين الأيدي والأرجل

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