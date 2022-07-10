اطلاق نار بتكساس
صورة من الأرشيف

مقتل شخصين في إطلاق نار بالولايات المتحدة

2022-07-10 / 09:30
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هبة بريس _ وكالات

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في إطلاق نار في موقف سيارات سوبر ماركت في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

ووفق ما ذكرته قناة “فوكس نيوز” يوم السبت نقلا عن وكالات إنفاذ القانون، وقع الحادث في حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (18:25 بتوقيت موسكو). وبحسب القناة التليفزيونية، سبقت الاشتباكات التي دارت في موقف سيارات السوبر ماركت مناوشة في المتجر نفسه.

وبحسب القناة التليفزيونية، أدى إطلاق النار إلى مقتل رجل لم يتم التأكد من هويته، بالإضافة إلى أحد حراس السوبر ماركت.

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