طقس يوم العيد ..اجواء جد حارة بكل ربوع المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء حارة أو جد حارة محليا فوق كل من مناطق سوس والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا بالأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية وبالواجهة المتوسطية، في حين ستكون السماء غائمة أحيانا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و الصغير، والجنوب-الشرقي للبلاد وكذا بالشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية.

أما بباقي جهات المملكة، فالطقس سيبقى مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم، هذا إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأطلس والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و22 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 18 و23 درجة بسهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية والريف والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالجهات الجنوبية والشرقية للأقاليم الصحراوية.

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