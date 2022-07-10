طقس يوم العيد ..اجواء جد حارة بكل ربوع المملكة

2022-07-10 / 09:00
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء حارة أو جد حارة محليا فوق كل من مناطق سوس والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب-الشرقي للبلاد، وكذا بالأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية وبالواجهة المتوسطية، في حين ستكون السماء غائمة أحيانا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و الصغير، والجنوب-الشرقي للبلاد وكذا بالشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية.

أما بباقي جهات المملكة، فالطقس سيبقى مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم، هذا إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأطلس والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و22 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 18 و23 درجة بسهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية والريف والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالجهات الجنوبية والشرقية للأقاليم الصحراوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس يؤدي “صلاة العيد”

الملك محمد السادس يؤدي “صلاة العيد”

2022-07-10 / 11:27
Photo of هذه هي الطرق الممكنة لتخزين لحم أضحية العيد بشكل أفضل

هذه هي الطرق الممكنة لتخزين لحم أضحية العيد بشكل…

2022-07-10 / 10:35
Photo of استئنافية طنجة تصدر حكما يقضي بتبرئة الناشطة “سيمان

استئنافية طنجة تصدر حكما يقضي بتبرئة الناشطة “سيمان

2022-07-10 / 10:00
Photo of ساعات قبل عيد الأضحى ..فتاة قاصر تقتل والدها بمراكش

ساعات قبل عيد الأضحى ..فتاة قاصر تقتل والدها بمراكش

2022-07-09 / 22:54
Photo of النيابة العامة تدخل على خط تسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي

النيابة العامة تدخل على خط تسجيل صوتي منسوب لقضاة…

2022-07-09 / 22:04
Photo of طنجة..درك ملوسة يطيح بمروجي مخدرات ويحجز شحنة كبيرة من الحشيش

طنجة..درك ملوسة يطيح بمروجي مخدرات ويحجز شحنة كبيرة من…

2022-07-09 / 19:49
Photo of عفو ملكي لفائدة 979 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عفو ملكي لفائدة 979 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2022-07-09 / 19:19
Photo of أم اسبانية تعثر على سائق شاحنة مغربي أنقذ ابنتها من موت محقق

أم اسبانية تعثر على سائق شاحنة مغربي أنقذ ابنتها…

2022-07-09 / 19:16
Photo of بمناسبة عيد الأضحى ..شركة الطرق السيارة توصي زبناءها بتنظيم تنقلاتهم

بمناسبة عيد الأضحى ..شركة الطرق السيارة توصي زبناءها بتنظيم…

2022-07-09 / 18:38
Photo of 4 وفيات و2476 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب

4 وفيات و2476 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب

2022-07-09 / 18:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق